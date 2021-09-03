Львів’ян запрошують на концерт симфонічного оркестру до 30-річчя Незалежності

У суботу, 11 вересня, львів’ян запрошують до Львівської філармонії насолодитися концертом «Слухай Вічність» у виконанні симфонічного оркестру. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Концерт відбудеться у рамках Всеукраїнського гастрольного туру Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Художній керівник і головний диригент оркестру – Володимир Сіренко, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

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Програма:

Максим Березовський. Симфонія до мажор:

Allegro molto Andante Presto.



Євген Станкович. Концерт-сюїта в стилі ретро для скрипки з оркестром.

Антонін Дворжак. Симфонія № 9 «З Нового Світу»:

Adagio – Allegro molto Largo Scherzo. Molto vivace Allegro con fuoco.



Додамо, Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України є одним із найвідоміших колективів у Східній Європі. Знаний до 1994 року як Державний симфонічний оркестр України, колектив був створений 25 листопада 1918 року Постановою Ради Міністрів Української держави та затверджений Гетьманом Павлом Скоропадським.

За роки незалежності України оркестр успішно гастролював в Австралії, Австрії, Бахрейні, Бельгії, Білорусі, Великобританії, Гонконзі, Данії, Ірані, Іспанії, Італії, Йорданії, Казахстані, Канаді, Китаї, Кореї, Лівані, Нідерландах, Німеччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Омані, Польщі, Португалії, Словаччині, Сполучених Штатах Америки, Франції, Чехії, Швейцарії та Японії.

Квитки можна придбати за цим посиланням: Soldout.ua.

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Фото: nsou.com.ua.