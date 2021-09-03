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Через велозаїзд у Львові можливе ускладнення у русі транспорту

Аліса Белей

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У суботу, 4 вересня, центральними вулицями Львова проїде жіночий костюмований велопарад, який може ускладнити рух транспорту. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Велопарад «Міфічна Полтва» стартує о  14:00 год. біля пам’ятника Івану Франку і рушить центром Львова: від Оперного театру поверне направо та пройде проспектом Чорновола до вул. Мазепи й поверне назад.

Повний маршрут велозаїзду: вул. Університетська вул. Січових Стрільців – вул. Гнатюка пр. Свободи направо і навколо статуї Матері Божої пл. Різні пр. Чорновола вул. Варшавська вул. Замарстинівська вул. Мазепи вул. Миколайчука вул. Липинського пр. Чорновола пр. Свободи вул. Беринди пл. Ринок.

Відтак львів’ян попереджають, що із 14:00 до 15:00 год. за цим маршрутом можливі ускладнення в русі.

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Тема велопараду річка Полтва: міфічні підводні істоти, русалки, капітанки, гондольєрки, аквалангістки, піратки, рятівні та надувні кола, ласти, весла, рибальський реманент та все, що пов’язано із темою води.

Додамо, що долучитись до велопараду можуть всі охочі. Костюми чи тематичні елементи не є обов’язковими.

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