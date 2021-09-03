Батьки львівського дитсадка скаржаться на побори. У мерії відреагували

Батьки дитячого садочку № 184 «Лісова казка» на вул. Величковського, що у в мікрорайоні Рясне, скаржаться на побори. Зокрема, батькам доводиться давати кошти на побутову хімію, засоби гігієни, канцтовари, дитячі свята тощо, передає Львівський портал.

У Facebook-спільноті «Батьки SOS» мама дитини, яка навчається у садочку «Лісова казка», Катерина Дзюбіна поскаржилася на побори у дошкільному закладі. Також вона оприлюднила переписку батьків у чаті в соцмережі. За її словами, з батьків регулярно збирають 300-500 грн на побутову хімію, засоби гігієни, на чистку килимів, миючі засоби тощо.

«Регулярно по 300-500 грн. Діти ще далеко не студенти – а вже варто здати у тому числі на методички. «Небайдужі» батьки впевнені, що в ЗДО у Львові «діткам нема чим витирати ротики», не вистачає мила, туалетного паперу, потрібно власним коштом регулярно фінансувати ремонт дверей, чистку килимів тощо», – пише жінка.

Реклама партнерів

Вона також зазначає, що однією проблемою у цьому дитсадку є купівля подарунків для дітей на різноманітні свята.

«Ну і звісно класика: якщо ви гроші не здали (або здали менше встановленої «абонплати») –подарунки для ваших дітей купляти не будуть. Тобто якимось дивним чином з мовчазної згоди окремих працівників закладу, діти, батьки яких відмовляються здавати гроші на регулярний незрозумілий неумісний приватний формат функціонування комунального закладу освіти мають дивитись як ці подарунки дарують дітям, батьки яких гроші здали. Така собі трансформація окремих груп у державному садку в приватний гурток «активістів» – скаржиться Катерина Дзюбіна.

Після оприлюдненої інформації в управлінні освіти Львівської міської ради пообіцяли організувати зустріч з представниками батьківської громади та керівником дитсадка № 184 для вирішення конфліктної ситуації.

Також у мерії наголошують, що у львівських школах та садочках категорично заборонено збирати готівкові кошти, проте благодійні внески за бажанням батьків не заборонені.

До слова, цьогоріч для забезпечення закладів дошкільної освіти предметами, матеріалами, медикаментами та іншими необхідними засобами передбачено 34 млн грн.

Із будь-якими скаргами та для вирішення будь-яких ситуацій батьки завжди можуть звертатися до управління освіти, тел. 254-60-48.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів