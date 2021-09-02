У МОЗ розповіли, скільки країн визнають вакцини від COVID-19 для подорожей

Найбільше країн світу визнають для подорожей COVID-вакцину AstraZeneca європейського та корейського виробництва. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Лідером серед covid-вакцин, щеплення якими дає змогу подорожувати до різних країн без ПЛР-тестів, аналізів на антиген чи самоізоляції, є AstraZeneca. Цю вакцину європейського та корейського виробництва визнають більш як 140 країн світу, а індійського виробництва – у 60 країнах.

Крім того, документи про щеплення мРНК-вакциною Comirnaty/Pfizer визнають понад 120 країн, а вакциною Moderna – більш ніж 80.

Щеплення вакциною CoronaVac/Sinovac приймають у майже 50 країнах.

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«Втім слід пам’ятати, що навіть, якщо країна визнає документи про щеплення певною вакциною, це не означає, що вони автоматично дають вам право в’їзду на її територію. Кожна держава індивідуально встановлює вимоги до перетину своїх кордонів залежно від епідеміологічної ситуації як усередині самої країни, так і в країні, з якої прямує подорожній. Ці вимоги можуть змінюватися», – зазначили у МОЗ.

Перевірити актуальні правила в’їзду до кожної конкретної країни можна на сайті Міністерства закордонних справ за цим посиланням.

Нагадаємо, що в Україні найбільше щеплень за час пандемії коронавірусу провели:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 1853660 особам;

Coronavac/Sinovac-Biotech – 1520055;

Spikevax/Moderna – 1080022;

AstraZeneca (в т.ч. SKBio та Covishield) – 492949.

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 9 358 193 щеплення.

Загалом на Львівщині станом на сьогодні провакцинували 572 386 осіб, з них 237 520 – другою дозою.

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