На Львівщині студенти та науковці можуть позмагатися за премії. Як взяти участь?

У середу, 1 вересня, на Львівщині стартував прийом заявок на участь у конкурсах на здобуття премій для науковців та студентів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Претендувати на здобуття «Премії обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіта» можуть: наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти (ад’юнкти), стажисти-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ та закладів вищої освіти Львівщини, які проводять наукові дослідження, мають опубліковані наукові праці в авторитетних наукових виданнях та високий рівень цитованості (у базах даних Scopus та Google Scholar).

Переможцями без конкурсу стають наукові та науково-педагогічні працівники, які в попередньому році ввійшли до ТОП-2% найбільш цитованих вчених світу за даними проєкту Стенфордського університету та компаній Elsevier та SciTech Strategies. Повторно премія може присуджуватися тій же особі, але не раніше ніж через п’ять років після попереднього присудження премії.

Термін подачі документів – із 1 вересня до 10 жовтня 2021 року.

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Обласна премія голови облдержадміністрації та голови обласної ради для студентів закладів вищої освіти призначається студентам за доробки (проєкти, дослідження, стартапи, статті) в галузі природничих і технічних наук, які мають значення для Львівщини.

Термін подачі документів – із 1 вересня до 20 жовтня 2021 року.

Обласна премія імені В’ячеслава Чорновола для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти призначається студентам за доробки в галузі гуманітарних і суспільних наук, які мають значення для Львівщини

Термін подачі документів – із 1 вересня до 20 жовтня 2021 року.

Документи для участі у конкурсах подаються особисто або через засоби поштового, електронного зв’язку на адресу департаменту освіти і науки облдержадміністрації (вул. Просвіти, 4а, м. Львів, 79000, [email protected]). При надсиланні документів потрібно вказати назву конкурсу.

Матеріали приймають за адресою вул. Просвіти, 4а у Львові, кабінет 20, контактний телефон: (032) 235-44-35.

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