На Львівщині стартував чемпіонат Сухопутних військ із воєнізованого кросу

На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочався чемпіонат Сухопутних військ ЗС України з воєнізованого кросу на 3 кілометри зі стрільбою та метанням гранати. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Академії сухопутних військ.

Обслуговують змагання офіцери та викладачі кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії.

Як розповів начальник відділу фізичної підготовки Управління підготовки у ВВНЗ та НЦ Командування підготовки КСВ ЗСУ полковник Владислав Суспо, за умовами вправи військовослужбовці повинні пробігти з автоматом Калишникова та бойовим комплектом три кілометри, після чого виконати стрільбу з коліна (дається три патрони) і кинути дві гранати в коридорі 10-40 метрів. Якщо учасник змагань не влучає гранатою у визначену площину, то до його загального залікового часу додається 50 штрафних секунд. Переможців у воєнізованому кросі визначать уже сьогодні.

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Фото: АСВ