ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині стартував чемпіонат Сухопутних військ із воєнізованого кросу

Ольга Денисяка

|

На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочався чемпіонат Сухопутних військ ЗС України з воєнізованого кросу на 3 кілометри зі стрільбою та метанням гранати. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Академії сухопутних військ.

Обслуговують змагання офіцери та викладачі кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії.

Як розповів начальник відділу фізичної підготовки Управління підготовки у ВВНЗ та НЦ Командування підготовки КСВ ЗСУ полковник Владислав Суспо,  за умовами вправи військовослужбовці повинні пробігти з автоматом Калишникова та бойовим комплектом три кілометри, після чого виконати стрільбу з коліна (дається три патрони) і кинути дві гранати в коридорі 10-40 метрів. Якщо учасник змагань не влучає гранатою у визначену площину, то до його загального залікового часу додається 50 штрафних секунд. Переможців у воєнізованому кросі визначать уже сьогодні.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: АСВ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів