На дорогах Львівщини встановили «засоби заспокоєння руху». Що це таке і де розташовані

Перед населеними пунктами на трьох автодорогах Львівщини встановили сучасні засоби для примусового зниження швидкості. Про це повідомили у Facebook Служби автомобільних доріг Львівщини, передає Львівський портал.

Мова йде про острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділювальні смуги.

Такі засоби встановили перед населеними пунктами на дорогах:

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Т-14-20 Яворів – Грушів,

Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка

М-30 Стрий – Ізварино.

У повідомленні йдеться, що 1 листопада минулого року року набули чинності національні стандарти ДСТУ 4123:2020 «Безпека дорожнього руху. Засоби заспокоєння руху. Загальні технічні вимоги», які визначають вимоги до застосування та облаштування засобів заспокоєння дорожнього руху.

До переліку стандартних засобів, які використовували на дорогах для заспокоєння руху, додали острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділювальні смуги. До цього в Україні використовували лише так званий «лежачий поліцейський».

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Фото: Facebook/Служба автомобільних доріг Львівщини