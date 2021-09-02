ОСТАННІ НОВИНИ

На дорогах Львівщини встановили «засоби заспокоєння руху». Що це таке і де розташовані

Ольга Денисяка

|

Перед населеними пунктами на трьох автодорогах Львівщини встановили сучасні засоби для примусового зниження швидкості. Про це повідомили у Facebook Служби автомобільних доріг Львівщини, передає Львівський портал.

Мова йде про острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділювальні смуги.

Такі засоби встановили перед населеними пунктами на дорогах:

Реклама партнерів
  • Т-14-20 Яворів – Грушів,
  • Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка
  • М-30 Стрий – Ізварино.

У повідомленні йдеться, що 1 листопада минулого року року набули чинності національні стандарти ДСТУ 4123:2020 «Безпека дорожнього руху. Засоби заспокоєння руху. Загальні технічні вимоги», які визначають вимоги до застосування та облаштування засобів заспокоєння дорожнього руху.

До переліку стандартних засобів, які використовували на дорогах для заспокоєння руху, додали острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділювальні смуги. До цього в Україні використовували лише так званий «лежачий поліцейський».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook/Служба автомобільних доріг Львівщини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів