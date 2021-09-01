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У заблукалого біля Жовкви чоловіка стався епілептичний напад

Наталя Дуляба

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60-річний чоловік у селі Воля Висоцька пішов по гриби і заблукав. Серед лісу у нього стався епілептичний напад, втім його вдалося врятувати. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у вівторок, 31 серпня, у селі Воля Висоцька, що відразу біля Жовкви. Тут 60-річний чоловік зранку пішов у ліс по гриби і заблукав.

Зниклого протягом дня намагалася самотужки знайти його сестра. Жінка змогла з ним зв’язатися телефоном, але чоловік, піднявши слухавку, нічого не говорив. При цьому він є інвалідом III групи через епілептичні напади.

Підозрюючи, що у брата міг статись черговий напад, жінка негайно звернулася за допомогою надзвичайників. До пошуків залучили бригаду з п’ятьох рятувальників. На те, аби знайти чоловіка, у них пішло дві години – о 20:50 год. його знайшли між сусідніми селами В’язова і Оплітна.

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Заблукалий потребував медичної допомоги. Його у стані середньої важкості забрала «швидка» до Жовківської центральної райлікарні.

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