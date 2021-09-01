Напав через корову: на Львівщині пенсіонерка звинуватила старосту села у побитті

73-річна жінка села на Львівщині звинуватила старосту села у побитті. Чоловік напав на пенсіонерку через те, що її корова паслася на шкільному стадіоні. Наразі поліцейські встановлюють обставини події.

Як повідомляє ТСН, на 73-річну бабусю напав староста одного із села у колишньому Сколівському районі. Конфлікт стався через корову, яка зайшла на шкільний стадіон. Це, за словами потерпілої Христини Бугринець, і не сподобалося старості села.

«Почав мене бити. Бив так, що поламав ту палицю. Голова болить сильно, він мене вдарив палкою два рази по голові», – розповідає пенсіонерка.

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У жінки множинні садна тіла, перелом кисті, а також підозра на струс головного мозку.

Побиту жінку після інциденту прихистила продавчиня сільської крамниці. Вона й викликала поліцію.

Журналісти намагалися зустрітися із старостою села. Проте він на зустріч не з’явився, а телефон вимкнув.

Конфлікт між жінкою і старостою бачили сусіди, але вони відмовилися давати свідчення.

Львівському порталу у пресслужбі Нацполіції Львівщини підтвердили інформацію про інцидент. Там поінформували, що випадок трапився ще минулого тижня. У поліції відкрили кримінальне провадження.

«Жінка заявила, що її побив із мешканців села. Наразі розпочато досудове розслідування. Призначено експертизи, також встановлюємо усі обставини події», – повідомили у поліції.

За даними Zaxid.net, інцидент трапився з старостою села Криве Богданом Габрусем. Голова Козівської територіальної громади, куди входить село, Василь Щекун заявив, що громада проводить своє службове розслідування щодо інциденту.

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Фото: скріншот з сюжету ТСН