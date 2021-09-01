ОСТАННІ НОВИНИ

Напав через корову: на Львівщині пенсіонерка звинуватила старосту села у побитті

Вероніка Рой

|

73-річна жінка села на Львівщині звинуватила старосту села у побитті. Чоловік напав на пенсіонерку через те, що її корова паслася на шкільному стадіоні. Наразі поліцейські встановлюють обставини події.

Як повідомляє ТСН, на 73-річну бабусю напав староста одного із села у колишньому Сколівському районі. Конфлікт стався через корову, яка зайшла на шкільний стадіон. Це, за словами потерпілої Христини Бугринець, і не сподобалося старості села.

«Почав мене бити. Бив так, що поламав ту палицю. Голова болить сильно, він мене вдарив палкою два рази по голові», – розповідає пенсіонерка.

Реклама партнерів

У жінки множинні садна тіла, перелом кисті, а також підозра на струс головного мозку.

Побиту жінку після інциденту прихистила продавчиня сільської крамниці. Вона й викликала поліцію.

Журналісти намагалися зустрітися із старостою села. Проте він на зустріч не з’явився, а телефон вимкнув.

Конфлікт між жінкою і старостою бачили сусіди, але вони відмовилися давати свідчення.

Львівському порталу у пресслужбі Нацполіції Львівщини підтвердили інформацію про інцидент. Там поінформували, що випадок трапився ще минулого тижня. У поліції відкрили кримінальне провадження.

«Жінка заявила, що її побив із мешканців села. Наразі розпочато досудове розслідування. Призначено експертизи, також встановлюємо усі обставини події», – повідомили у поліції.

За даними Zaxid.net, інцидент трапився з старостою села Криве Богданом Габрусем. Голова Козівської територіальної громади, куди входить село, Василь Щекун заявив, що громада проводить своє службове розслідування щодо інциденту.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: скріншот з сюжету ТСН

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів