Львів’ян запрошують на «Світові хіти» у виконанні симфонічного оркестру

У суботу, 4 вересня, львів’ян запрошують до Митрополичих садів насолодитися концертом «Світові хіти», у виконанні симфонічного оркестру. Про це Львівському порталу повідомив організатор заходу – компанія «BIGSHOW Agency».

Спеціальна програма «Світові хіти» – це унікально підібрані хіти 20 та 21 століття всіх улюблених виконавців у виконанні оркестру під керівництвом народного артиста України Богдана Мочурада.

Цього вечора у виконанні симфонічного оркестру прозвучать кращі композиції з репертуару Michael Jackson, Paul McCartney, Whitney Houston, Christina Aguilera, Aerosmith, Sting, Michael Buble, Gloria Gaynor, Adele, Queen, The Beatles, Celine Dion та інших.

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Спеціальний гість – Ксенія Царенко. Ведучий – Олег Пригода.

«На Вас чекає поєднання музичних експериментів, нових неординарних прочитань культових хітів, яскраве шоу, приголомшливі вокалісти і вир емоцій. Дозвольте собі на кілька годин поринути в інший світ, в якому поєдналися: легендарні мелодії у виконанні кращих тенорів і оркестру та атмосфера сакрального місця з вражаючим краєвидом на історичну частину міста Львова. І все це під спів пташок та захід сонця з Святоюрської гори. Музика і аромати літнього саду подарують Вам справді чарівний вечір, який захочеться згадувати ще довго», – запрошують організатори.

Концерт відбудеться в рамках проєкту «Україна 30» – унікальної серії концертів, до 30 річчя Незалежності України, які розкривають всю різномастість форм та жанрів музичної душі України (від етнічної музики до класики).

Початок концерту о 19:00. Квитки можна придбати за посиланням: Bigshow.ua

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