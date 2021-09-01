Кращою спортсменкою серпня на Львівщині стала Олена Старікова

У серпні 2021 року найкращою спортсменкою на Львівщині визначили 25-річну велогонщицю Олену Старікову, яка здобула срібну медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Про це інформує відділення НОК у Львівській області.
Виконком відділення НОК України у Львівській області визначив найкращою спортсменкою Львівщини за підсумками серпня 2021 року велогонщицю Олену Старікову.
На Олімпійських іграх в Токіо спортсменка здобула срібну медаль у жіночому спринті в змаганнях з велосипедного спорту на треку та виграла для України останню, 19-ту, олімпійську медаль Токіо-2020.
Найкращим тренером Львівщини у серпні 2021 року став особистий тренер Олени Старікової – львів’янин Євген Болібрух.
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Вероніка Рой