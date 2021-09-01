ОСТАННІ НОВИНИ

Кращою спортсменкою серпня на Львівщині стала Олена Старікова

Вероніка Рой

|

У серпні 2021 року найкращою спортсменкою на Львівщині визначили 25-річну велогонщицю Олену Старікову, яка здобула срібну медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Про це інформує відділення НОК у Львівській області.

Виконком відділення НОК України у Львівській області визначив найкращою спортсменкою Львівщини за підсумками серпня 2021 року велогонщицю Олену Старікову.

На Олімпійських іграх в Токіо спортсменка здобула срібну медаль у жіночому спринті в змаганнях з велосипедного спорту на треку та виграла для України останню, 19-ту, олімпійську медаль Токіо-2020.

Реклама партнерів

Найкращим тренером Львівщини у серпні 2021 року став особистий тренер Олени Старікової – львів’янин Євген Болібрух.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі, і вже увірвався в...

Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів