Синоптики попереджають про грози та град на Львівщині

31 серпня та 1 вересня у Львові та області прогнозують грози, сильний вітер та град. Про це Львівському порталу повідомили в Львівському гідрометеоцентрі.

Синоптики попереджають, що кінця доби 31 серпня та 1 вересня в області пройдуть грози, місцями значні дощі та пориви північно-західного вітру 15 –20 м/с, град.

Вночі 1 вересня температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, а вдень прогріється максимум до +18°C.

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