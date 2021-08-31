Поліція спіймала 27-річного молодика, який продавав небезпечні психотропи

Поліцейські затримали 27-річного молодика, який займався розповсюдженням особливо небезпечних психотропів PVP. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

27-річний молодик реалізовував наркотичні засоби, зокрема, «PVP» у місті Стрий та території району.

Під час санкціонованого обшуку в помешканні жителя Стрия правоохоронці виявили та вилучили наркотичні речовини «PVP» та «канабіс», а також інші речові докази його причетності до противправної діяльності. Усе було скеровано на експертне дослідження.

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Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, триває.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

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Фото: поліція