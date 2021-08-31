На Донбасі загинув 27-річний військовий з Львівщини

30 серпня від ворожого обстрілу на Донбасі загинув військовий родом зі Львівщини Роман Задорожний. Про це у Facebook повідомила волонтерка Асоціації ветеранів війни та учасників АТО/ООС Кам’янеччини Роксана Терлецька, передає Львівський портал.

27-річний Роман Задорожний був військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Він загинув 30 серпня в зоні АТО/ООС поблизу Попасної на Луганщині.

У нього залишилась мама, сестри та брати. За попередньою інформацією, тіло Романа Задорожного привезуть на Львівщину в четвер, 2 вересня.

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Раніше в пресштабі ООС повідомляли, що 30 серпня внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовий, ще один – отримав поранення.

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Фото: Facebook/Роксолана Терлецька