ОСТАННІ НОВИНИ

На Донбасі загинув 27-річний військовий з Львівщини

Ольга Денисяка

|

30 серпня від ворожого обстрілу на Донбасі загинув військовий родом зі Львівщини Роман Задорожний. Про це у Facebook повідомила волонтерка Асоціації ветеранів війни та учасників АТО/ООС Кам’янеччини Роксана Терлецька, передає Львівський портал.

27-річний Роман Задорожний був військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Він загинув 30 серпня в зоні АТО/ООС поблизу Попасної на Луганщині.

У нього залишилась мама, сестри та брати. За попередньою інформацією, тіло Романа Задорожного привезуть на Львівщину в четвер, 2 вересня.

Реклама партнерів

Раніше в пресштабі ООС повідомляли, що 30 серпня внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовий, ще один – отримав поранення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook/Роксолана Терлецька

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів