Львів’янин потрапив за ґрати на 4 роки за крадіжки елітного алкоголю та червоної ікри

Суд відправив за ґрати на 4 роки львів’янина, котрий займався крадіжками елітного алкоголю та червоної ікри з магазинів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства встановлено, що львів’янин неодноразово вчиняв грабежі. Зокрема, протягом березня-квітня цього року підсудний із різних магазинів Львова викрав чотири пляшки елітного алкоголю та 10 банок лососевої ікри.

Станом на сьогодні закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше судимого 34-річного львів’янина, якого обвинувачували у вчиненні грабежів, вчиненому повторно (ч.2 ст.186 КК України).

Суд визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 4 роки позбавлення волі.

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