«Квіти зів’януть, а життя розквітне»: школи Львова збирають кошти для порятунку Вікторії Полюги

1 вересня, у перший день нового навчального року, в закладах освіти Львова проведуть благодійну акцію «Квіти зів’януть, а життя розквітне» у співпраці з благодійним фондом «Із янголом на плечі». Цього року вона присвячена збору коштів на купівлю «уколу життя» для маленької львів’янки Вікторії Полюги. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
В межах акції батькам шкіл і садочків пропонують утриматись від придбання квітів для педагогів та скерувати ці кошти на батькам Вікторії на лікування.
Як буде відбуватися акція:
- На дверях навчального закладу буде розміщена афіша з темою події та реквізитами (Q-кодом) для переведення коштів.
- Також кошти збиратимуть у благодійні скриньки.
Нагадаємо, у Львові триває загальноміська благодійна ініціатива «Врятуємо Вікторію разом». Маленька львів’янка Вікторія Полюга має рідкісне генетичне захворювання – спінальну м’язову атрофію (СМА). Для того, щоб врятувати її життя, потрібен укол препарату Zolgensma за 55 мільйонів гривень.
Реквізити для надання допомоги:
Картка Приватбанку для фонду: 5169 3305 2176 1400 (лише для користувачів Приват24)
Одержувач: ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ БФ
Номер рахунку: UA173052990000026009001002960
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ: 41411833
Призначення платежу: Благодійний внесок для Вікторії
Допомога через MONOBANK: розділ Інші платежі, Благодійність – БФ Із янголом на плечі
Банк: ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365 ЄДРПОУ 41411833
рахунок UA913253650000026008011024214
Призначення : благодійний внесок для Вікторії
Приватбанк
4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато)
Ощадбанк
5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар’яна (мама)
Monobank:
5375411404612058
UAH
Отримувач
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІКТОРІЯ СМА
Код отримувача: 44233657
UA413052990000026007031019925
Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
PLN https://www.siepomaga.pl/viktoria-sma
PayPal: [email protected]
USD IBAN UA973052990000026201899325378
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
POLIUHA NAZAR
EUR IBAN: UA553052990000026207899325639
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
POLIUHA NAZAR
Приватбанк
5168742710339957 Коцовська Мар’яна (мама)
Приватбанк
5168 7427 1698 7346 Назар (тато)
Полюга
Міжнародні перекази через GoFundMe
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Ольга Денисяка