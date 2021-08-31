«Квіти зів’януть, а життя розквітне»: школи Львова збирають кошти для порятунку Вікторії Полюги

1 вересня, у перший день нового навчального року, в закладах освіти Львова проведуть благодійну акцію «Квіти зів’януть, а життя розквітне» у співпраці з благодійним фондом «Із янголом на плечі». Цього року вона присвячена збору коштів на купівлю «уколу життя» для маленької львів’янки Вікторії Полюги. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

В межах акції батькам шкіл і садочків пропонують утриматись від придбання квітів для педагогів та скерувати ці кошти на батькам Вікторії на лікування.

Як буде відбуватися акція:

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На дверях навчального закладу буде розміщена афіша з темою події та реквізитами (Q-кодом) для переведення коштів.

Також кошти збиратимуть у благодійні скриньки.

Нагадаємо, у Львові триває загальноміська благодійна ініціатива «Врятуємо Вікторію разом». Маленька львів’янка Вікторія Полюга має рідкісне генетичне захворювання – спінальну м’язову атрофію (СМА). Для того, щоб врятувати її життя, потрібен укол препарату Zolgensma за 55 мільйонів гривень.

Реквізити для надання допомоги:

Картка Приватбанку для фонду: 5169 3305 2176 1400 (лише для користувачів Приват24)

Одержувач: ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ БФ

Номер рахунку: UA173052990000026009001002960

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ: 41411833

Призначення платежу: Благодійний внесок для Вікторії

Допомога через MONOBANK: розділ Інші платежі, Благодійність – БФ Із янголом на плечі

Банк: ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365 ЄДРПОУ 41411833

рахунок UA913253650000026008011024214

Призначення : благодійний внесок для Вікторії

Приватбанк

4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато)

Ощадбанк

5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар’яна (мама)

Monobank:

5375411404612058

UAH

Отримувач

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІКТОРІЯ СМА

Код отримувача: 44233657

UA413052990000026007031019925

Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

PLN https://www.siepomaga.pl/viktoria-sma

PayPal: [email protected]

USD IBAN UA973052990000026201899325378

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

POLIUHA NAZAR

EUR IBAN: UA553052990000026207899325639

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

POLIUHA NAZAR

Приватбанк

5168742710339957 Коцовська Мар’яна (мама)

Приватбанк

5168 7427 1698 7346 Назар (тато)

Полюга

Міжнародні перекази через GoFundMe

https://gofund.me/60a44551

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