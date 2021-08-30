Засудили львів’янина, який побив та пограбував перехожого

Чотири роки за ґратами проведе 35-річний львів’янин, який 6 січня цього року побив та пограбував перехожого у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що обвинувачений разом із своїм неодноразово судимим товаришем підійшли на вулиці до потерпілого та попросили прикурити сигарету. Під час розмови перехожого вдарили в голову та плече, внаслідок чого той впав на землю.

Згодом у чоловіка забрали мобільний телефон, гаманець та втекли із награбованим. Телефон злочинці здали в ломбард, а гроші поділили між собою. Загалом в потерпілого вкрали близько 7 тисяч гривень.

35-річного львів’янина обвинувачували у вчиненні грабежу (ч.2 ст.186 КК України). Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурора Франківської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 4 роки 1 місяць позбавлення волі.

Реклама партнерів

У прокуратурі додали, що матеріали кримінального провадження відносно другого фігуранта виділили в окреме провадження, яке зараз перебуває на розгляді у суді.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.