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У Львові виступить Gregory Boyd із програмою «Джаз з Нового Орлеану»

Андрій Котенський

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Сезон магічних концертів у Митрополичих садах від BIGSHOW Agency завершиться унікальним концертом американського джазмена Грегорі Бойда. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Єдиний концерт американського джазмена Грегорі Бойда з програмою «Джаз з Нового Орлеану» відбудеться у неділю, 5 вересня, о 19:00, у Митрополичих садах.

Квитки можна придбати за посиланням: Bigshow.ua

Грегорі Бойд (Gregory Boyd) – американський вокаліст.  Він виконує авторські хіти, написані в кращих традиціях афро-американського джазу, фанку, блюзу та соулу і класику американського джазу.

«Його голос підкорює глядача з першої ноти харизмою Кеба Келоувея, душевністю Ела Гріна і мелодійністю Джиммі Хендрікса.  Його концерти – це в першу чергу живе спілкування з глядачами, запрошення кожного з них стати співавтором його музики і проспівати душевні пісні всім залом. Щира, пряна і тягуча виконавська манера, віртуозна вокальна техніка і неосяжна харизма – все це про нього», – зазначають організатори.

Разом з найяскравішими джазменами джазової сцени східної Європи, лідерами проекту Shockolad Ігором Гнидином та Анастасією Літвінюк, незмінним басистом Андрієм Коханом та запрошеним спеціально до проекту молодим амбітним імпровізатором Тарасом Кушніруком Грегорі Бойд зіграє спеціальну програму з джазових стандартів із Нового Орлеану та авторських драйвових грувових пісень.

«Це буде незабутній концерт з потужною енергетикою та ново-орлеанською атмосферою! Найкращі люди з легендарною музикою в атмосферному мальовничому місці з гарним краєвидом на центральну давню історичну частину міста Львова.

Запрошуємо вас і ваших друзів, приходьте як самі так і компаніями щоб провести разом незабутній вечір», – запрошують організатори.

Концерт відбуватиметься в рамках проекту «Україна 30» – це унікальна серія концертів до 30-річчя Незалежності України, які розкривають всю різномастість форм та жанрів музичної душі України (від етнічної музики до класики).

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