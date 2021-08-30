У Львові двох чоловіків затримали за напад на поліцейського

Вночі 17 серпня між компанією друзів та двома чоловіками стався конфлікт. У суперечку, в позаслужбовий час, втрутився поліцейський, якого нападники вдарили ножем у живіт. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції України.

Про випадок правоохоронцям повідомили медики лікарні, в яку госпіталізували поліцейського та ще одного чоловіка з ножовими пораненнями. Оперативники внутрішньої безпеки разом зі слідчими з’ясовували обставини події.

Правоохоронці встановили, що 17 серпня у одному з львівських магазинів виник конфлікт між двома чоловіками та компанією друзів. У результаті інциденту чоловіки почали погрожувати компанії фізичною розправою, а вже через кілька днів біля одного з розважальних закладів Львова зловмисники підійшли до 25-річного чоловіка, з яким у них раніше виникла сутичка, та вдарили його ножем.

Поряд, у позаслужбовий час, перебував працівник поліції, який спробував затримати нападників, однак ті вдарили його ножем у живіт.

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Нападниками виявились – 45-річний місцевий мешканець та 36-річний киянин. Один із них уже неодноразово мав проблеми із законом. Окрім того, зазначається, що під час затримання зловмисники чинили опір працівникам поліції.

Слідчі відкрили кримінальну справу за хуліганство (ч. 4 ст. 296 ККУ) та умисне тяжке тілесне ( ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне Кримінального кодексу України).

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Фото: Нацполіція