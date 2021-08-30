Стрільці з Львівщини здобули чотири золоті медалі на Чемпіонаті України

У неділю, 29 серпня, в с. Нещерів Київської області завершився чемпіонат України із стендової стрільби, у якому домінували львівські спортсмени. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

Так, в особистій першості на круглому стенді (SKEET) Андрій Кобзарук, представник Львівської області, здобув «золото». А в ТОП-10 потрапили Ігор Василенко (6 місце) і Ростислав Грибовський (9 місце). Всього в цій дисципліні змагався 41 спортсмен.

Серед жінок на круглому стенді (SKEET) третьою стала львів’янка Оксана Слюсаренко.

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В особистій першості на траншейному стенді (TRAP) львів’янин Олександр-Олесь Шлюз посів перше місце – «золото», а «срібло» – Олександр Білько. Загалом змагалося в цій дисципліні 26 спортсменів.

Серед жінок на траншейному стенді (TRAP) у нас також дві медалі – Олена Охотська стала чемпіонкою, а Надія Булгакова – бронзовою призеркою.

І врешті в командній першості (mix) на траншейному стенді (TRAP) команда Львівщини-2 (Олександр-Олесь Шлюз, Надія Булгакова) здобула золоті медалі, а команда Львівщини-1 (Олександр Білько, Олена Охотська) – срібні.

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