На пів року для транспорту закривають частину вулиці Єфремова у Львові

У Львові з четверга, 2 вересня, для транспорту перекривають частину вулиці Єфремова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

На вулиці Єфремова проводитимуть роботи із заміною та влаштуванням інженерних мереж. Роботи проводить ТзОВ «Львівбуд».

У зв’язку з цим з 2 вересня і до 15 березня 2022 року буде перекрито для руху транспорту вул. Єфремова на ділянці від вул. А. Мельника до вул. Г. Барвінок.

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