На Львівщині із підприємців вимагають гроші «для податківців»

Державна податкова служба України у Львівській області повідомляє про аферу, коли невідомі вимагають перерахувати кошти від підприємців на адресу податківців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі головного управління ДПС у Львівській області.

«Надійшла інформація від суб’єктів підприємницької діяльності про те, що до них телефонують невстановлені особи, які, нібито, за дорученням начальників податкових інспекцій Львівської області, просять перерахувати кошти на запропонований банківський рахунок», – йдеться у повідомленні.

Водночас податківці закликають підприємців бути обачними із такими дзвінками та не піддаватися на подібного роду провокації шахраїв.

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«Якщо ж траплятимуться, чи були такі телефонні дзвінки, не замовчуйте їх, негайно повідомляйте правоохоронні органи для припинення шахрайських дій», – закликають у ДПС.

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