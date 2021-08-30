Молодь Львова запрошують на фестиваль Молодвіж !Voice it

На вихідних, 4-5 серпня, на території !FESTrepublic (вул. Старознесенська 24-26) у Львові відбудеться молодіжна 24-годинна подія – Молодвіж !Voice it. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Ця подія – це 24-годинний захід, що об’єднає навколо себе молодіжне ком’юніті з усієї країни. Фокусною темою цьогорічного заходу стане самовираження.

«Ми кожного року у Львові робимо Молодвіж. Цього року традиційно буде дуже багато цікавих спікерів, приїде багато молоді з цілої України, будуть багато спілкуватись, дебатувати, надихатись. Ми це дуже вітаємо, адже це дуже корисно для суспільства», – зазначив Андрій Садовий, мер Львова.

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Захід буде сфокусований на тому, що молодь тепер не мовчить, а говорить про те, що її цікавить та хвилює.

«Молодь починає формувати свій голос. Вона починає гучніше розмовляти про ті речі, про які наші батьки мовчали. Вона виносить кухонні розмови, які відбувалися пошепки о третій ночі, на обговорення у панельні дискусії, у лекції людей, що не соромляться говорити. Вона кричить про несправедливість, про те, що її турбує і що безпосередньо впливає на її завтра. Молодь більше не мовчить, і їй є що сказати, – ось про що цьогорічний Молодвіж», – розповідають організатори.

Саме тому цьогоріч створено кілька тематичних блоків:

мовчи [або ні]

шепочи [або ні]

говори [або ні]

кричи [або ні]

реви [або ні]

У команді спікерів інноватори, артисти, активісти та змінотворці. Серед спікерів цьогорічного всеукраїнського молодіжного заходу Молодвіж-2021 – Сергій Стерненко, Женя Галич, Макс Пташник, дівчата з відвертого шоу «ебаут» Ната Авдєєва та Катерина Мотрич, представник UNICEF в Україні Мурат Шахін та інші.

Детальніше про подію можна дізнатися із її офіційних сторінок Facebook та Instagram.

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