Львівський рибалка став чемпіоном світу

22-річний львів‘янин Назар Боженко став абсолютним чемпіоном світу з ловлі риби спінінгом з берега. Також на змаганнях Національна збірна України перемогла у загальнокомандному заліку. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Змагання пройшли у Болгарії на гірській річці Вачер.

Збірна команда України складалась з чотирьох спорстменів в основному складі та одного на випадок заміни. Кожен спортсмен мав також одного координатора, який відслідковував вільні сектори в зоні, ловлю суперників і координував переміщення.

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Очки нараховувались за кожну правильно зловлену та відпущену рибу. До заліку приймалась тільки форель.

«Україна постійно бере участь у чемпіонаті світу. Ми вже двічі були на п’єдесталі пошани, зайнявши друге та третє місце. Однак в особистому заліку Україна ще не мала медалі. Це перша і одразу золота», – розповідає керівник обласної федерації риболовного спорту Олег Ривак.

Назар Боженко є майстром спорту міжнародного класу. Спорстмен також виступає у збірній області з лову хижака з човна. Окрім Назара, у складі національної зібрної був також львів‘янин Юрій Болехівський.

«Тренуються спортсмени часто, виїзджають в Карпати. Але місця, де вони ловлять, тримаються в секреті. Зараз готуються до Кубку України, що буде на початку жовтня. А в 2022 році на озері в Прилбичах готуємось приймати чемпіонат світу по ловлі коропа, адже львівські карпятники двічі були чемпіонами світу», – зауважує Олег Ривак.

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