Львів’ян кличуть на театральний фестиваль «Кіт Ґаватовича». Програма

У Львові з 3 по 5 вересня відбудеться 6-й Міжнародний театральний фестиваль «Кіт Ґаватовича». Львів’ян та гостей міста чекають бранчі із зірковими гостями, онлайн-дискусії, а також вистави від українських і міжнародних театральних проєктів. Пр це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Міжнародний театральний фестиваль «Кіт Ґаватовича» відбудеться у Lem Station, що на вул. Вітовського, 57 у Львові. Тема фестивалю «Нова гравітація» – це роздуми про театр майбутнього та пошук актуальної театральної ідентичності незалежних українців.

Міжгалактичний хеднайлер цьогорічного фестивалю – французький художник, скульптор та перформер Олів’є де Сагазан (Olivier De Sagazan). У своїх роботах митець перетворюється у скульптуру, ховаючи власне тіло під кількома шарами глини. 5 вересня він продемонструє львів’янам свій перформанс «Трансфігурація» – «найоригінальніше і найнеймовірніше з того, що ви будь-коли бачили» за версією авторитетного британського видання «The Guardian».

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На честь 30-річчя незалежності України театральний фестиваль «Кіт Ґаватовича» запрошує на власну сцену нових вітчизняних театральних зірок. 4 вересня глядачів вражатимуть пластична вистава «Анігіляція» київського «Totem Dance Theatre» і мультимедійна вистава-перформанс «Кострубізми. Кумановський» луцького театру «ГаРмИдЕр».

5 вересня у вечірній програмі фестивалю – сучасний хореографічний одноактний спектакль «Альфа» від української танцювальної компанії «n’Era Dance Group», а також конкурсна вистава, обрана командою «Кота Ґаватовича» під час спеціяльно оголошеного Open call.

4 і 5 вересня продовжиться традиція зіркових бранчів, започаткована ще найпершим театральним фестивалем «Кіт Ґаватовича». Цьогоріч власним досвідом поділиться українська акторка театру і кіно Анастасія Пустовіт (стрічки «Коли падають дерева», «Перші ластівки. Zалежні»; ЦСМ «ДАХ», Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра).

«Після викликів 2020го у нас виникла потреба перезапустити координати. Як і космос, ми змінилися: наші кордони, наші щоденні завдання. Неможливо, щоб театр за таких умов залишався незмінним. Тож цього року в межах 6-го Міжнародного театрального фестивалю «Кіт Ґаватовича» ми хочемо показати театр майбутнього з його новими галактиками, новими формами і змістами, новими зірками, новою гравітацією…» – підкреслює генеральна директорка фестивалю Єва Якубовська.

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Фестиваль «Кіт Ґаватовича» пропонує і низку заходів, які зацікавлять не тільки поціновувачів театрального мистецтва. З 26 серпня і по 26 вересня у Львівському муніципальному мистецькому центрі експонуватиметься фотовиставка «Театр. Сила Тяжіння». 4 і 5 вересня всі охочі матимуть змогу дослідити Львів за допомогою аудіотурів, створених українською театральною трупою PIC PIC. А 3 вересня фестиваль відкриватимуть не/культурний стендап Сергія Ліпка і Сергія Чиркова, а також концерт львівського музиканта «Паліндром».

Подія відбудеться із дотриманням усіх необхідних норм безпеки. У межах програми передбачені безкоштовні події. Квитки на вечірні заходи можна придбати на сервісі Gastroli.ua.

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