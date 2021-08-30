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Двом сім’ям медиків зі Львова, які померли від Covid, виплатили понад 3 млн грн

Вероніка Рой

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Фонд соцстрахування виплатить понад 3 млн грн двом сім’ям медиків зі Львова, життя яких забрав коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Зокрема, понад 1,5 млн гривень отримає родина лікарки-анестезіологині зі Львова, яка померла внаслідок інфікування  коронавірусом

Також, 1,7 млн грн одержить сім’я сестри медичної загальної практики сімейної медицини зі Львова, яка теж померла від ускладнень Covid.

Окрім цього, сім’ям померлих медиків профінансували надання одноразової допомоги, відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування у сумі, що дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 229, 4 тис. грн.

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Зауважимо, наразі відомо, що від ускладнень коронавірусу померли понад 50 медиків зі Львівщини. Разом з тим, за даними ЛОДА, наразі допомогу отримали п’ятнадцять родин медиків зі Львівщини, які померли від COVID-19 під час виконання професійних обов’язків.

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