Батькам немовлят нагадують про початок реєстрації дітей у садки Львова

Вже з 1 вересня розпочинається реєстрація до дитячих садочків Львівської міської територіальної громади тих дітей, які народились в період з 1 вересня 2019 року по 1 вересня 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«З першого вересня матимуть можливість реєструвати нові заявки до закладів дошкільної освіти батьки тих дітей, які народилися з 1 вересня 2019 року по 1 вересня 2020 року. Кількість місць, яка буде у кожній групі кожного садочку, будуть визначені з 1 січня 2022 року, і тоді батьки будуть орієнтуватись, чи зможуть їх діти потрапити у той чи інший садок. Якщо за пріоритетом вони не потраплять у якийсь садочок, то зможуть відповідно відкоригувати свої заявки», – зазначає керівниця управління освіти Львова Зоряна Довганик.

Здійснити реєстрацію можна за адресою: https://edu.city-adm.lviv.ua

Ознайомитися із положенням та правилами зарахування дітей до ЗДО можна за цим посиланням.

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