Загиблому на Донбасі бійцю зі Львова присвоїли звання Героя України

Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України військовому зі Львова Віктору Гурняку, який загинув на Донбасі у 2014 році. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

Віктора Гурняка посмертно відзначили званням Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». Він загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області.

Нагороду у неділю, 28 серпня, у День пам’яті загиблих захисників України, отримали його батьки Петро Степанович та Марія Мирославівна.

Реклама партнерів

Зауважимо, що звання Герой України є найвищою державною відзнакою, яку вручають громадянам за визначний геройський вчинку або видатне трудове досягнення.

Довідково: Віктор Гурняк – фотокореспондент, боєць-доброволець 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» і пластун.

Народився на Тернопільщині, однак довгий час жив у Львові. Працював фотографом для низки українських та міжнародних агентств, зокрема УНІАН та Reuters. Був співзасновником львівського фотоагентства LUFA.

Із початком війни на Донбасі 27-річний Віктор Гурняк був активним волонтером, збирав кошти і закуповував необхідні речі, допомагав із транспортуванням і самостійно доправляв вантажі, забезпечуючи необхідним спорядженням бійців «Айдару» та інших батальйонів у зоні АТО.

У липні 2014-го став співзасновником військово-патріотичної організації «Український легіон», а у вересні сам пішов воювати як доброволець.

Поховали Віктора Гурняка у Львові на Личаківському цвинтарі. Без чоловіка і батька залишились дружина і донька Юстина. Останній торік призначили президентську стипендію.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Вікіпедія