Україна отримала нову партію вакцини Pfizer

В межах глобальної ініціативи COVAX в Україну доставили понад 188 тисяч доз американської вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Нова партія вакцини Pfizer від уряду США привезли у суботу, 28 серпня. Йдеться про понад 188 тисяч доз препарату та необхідного розчинника для розведення.

Отриманою вакциною щеплюватимуть у центрах масової вакцинації та організовані колективи.

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«Зараз Україна робить більш ніж 1 мільйон щеплень на тиждень, що дуже обнадійливо. Вакцинація разом із заходами громадського здоров’я допомагають нам подолати пандемію. І я закликаю людей із груп ризику, людей похилого віку та медичних працівників, які ще не отримали вакцину проти Covid-19, звернутись до свого сімейного лікаря або до центрів вакцинації, відкритих зараз по всій країні, щоб отримати щеплення до початку наступної хвилі пандемії, бути в безпеці та зберегти своє здоров’я», – зазначив голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Зазначимо, що станом на кінець серпня найбільше щеплень в Україні зробили саме американською вакциною Pfizer – понад 1,7 мільйона. На першому місці цей препарат й на Львівщині, де ним зробили майже 164 тисячі щеплень.

Ефективність американської вакцини Pfizer після двох щеплень сягає 95%. Втім нещодавні дослідження показали, що штам коронавірусу «Дельта» знизив цей показник до 66%.

Нагадаємо, що дотепер у межах ініціативи COVAX в Україну доставили 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca), із них трохи більше 2 мільйонів доз – це вакцина Moderna.

Довідково: COVAX – глобальна ініціатива, спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від Covid-19 для кожної країни світу. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19.

COVAX працює з організаціями громадянського суспільства, виробниками вакцин, урядами США, Великобританії, Європейського Союзу, зі Світовим банком та іншими.

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