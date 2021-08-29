У Львові вшанували пам’ять загиблих воїнів

У неділю, 29 серпня, у День пам’яті захисників, на Личаківському кладовищі помолились за воїнів, які загинули на Донбасі, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

На полях поховань №67 і №76 Личаківського кладовища відбулась поминальна панахида за загиблими на війні захисниками. До могил полеглих військових поклали квіти, а також вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

Участь у поминальному заході взяли родичі полеглих бійців, військові Національної академії сухопутних військ, представники влади та громадськості, небайдужі львів’яни.

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Також вшановували сьогодні загиблих воїнів-десантників у Львові на території 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

«Заходи розпочалися з виконання Гімну України, покладання квітів до пам’ятного знаку полеглим воїнам-десантникам та панахиди. Хвилиною мовчання вшанували всіх тих, хто не повернувся з війни додому. Також усі присутні віддали шану воїнам та оглянули стіну пам’яті», – повідомляє пресслужба Львівської міськради.

О 15:00 год. на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку на просп. Свободи відбудеться загальноміський молебень та віче. Також тут презентують фотодокументальну виставку, приурочену героїчному виходу українських військових «зеленим коридором» поблизу Іловайська.

Зазначимо, що День пам’яті захисників Україна відзначає щороку 29 серпня. Дату вшанування пам’яті українських воїнів обрали неспроста – саме 29 серпня 2014 року українська армія зазнала найбільших втрат на Донбасі, коли виходила з оточення в Іловайську.

За офіційними даними, під час Іловайської операції і подальшого розстрілу в так званому «зеленому коридорі» 366 українських воїнів загинули, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще 300 бійців потрапили у полон.

Офіційним символом Дня пам’яті захисників Україні є жовтогарячий соняшник. Він є уособленням скорботи за загиблими на Донбасі українськими воїнами.

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Фото: ЛОДА, ЛМР