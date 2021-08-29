У Львові в ДТП з маршруткою загинув водій ВАЗу

В аварії на вул. Липинського, яка виникла за участю маршрутки, загинув 58-річний водій автомобіля ВАЗ-2105. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

ДТП сталась у суботу, 28 серпня, орієнтовно о 08:50 год. на вул. Липинського.

Тут водій автомобіля ВАЗ-2105, 58-річний мешканець Винників, в’їхав в автобус ПАЗ, за кермом якого перебував 59-річний львів’янин. Водій легковика помер у кареті швидкої допомоги.

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Водночас координатор спільноти Варта-1 Ігор Зінкевич пише, що водію ВАЗу стало погано за кермом, тому він врізався в маршрутку. Через що саме у чоловіка погіршилося самопочуття, не відомо.

Наразі всі деталі та обставини події встановлюються.

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Фото: Ігор Зінкевич