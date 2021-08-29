Школи переходять на електронні свідоцтва про початкову освіту

З 1 вересня свідоцтва про початкову освіту в Україні видаватимуть в електронній формі. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві освіти і науки.

МОН затвердило порядок виготовлення, видачі та електронних документів про початкову освіту. Цей документ вводить в Україні з 1 вересня 2021 року електронні свідоцтва про початкову освіту.

«Для свідоцтв про початкову освіту запроваджено нову процедуру їх замовлення, виготовлення та отримання. Весь процес замовлення, виготовлення та обліку свідоцтв про початкову освіту здійснюватиметься в електронній формі», – йдеться у повідомленні.

Оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту зберігатимуть в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) та в Реєстрі документів про освіту.

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Натомість свідоцтво про початкову освіту у формі пластикової картки більше видавати не будуть. Також більше не буде додатку на окремому бланку. Школам не потрібно обліковувати видачу свідоцтв про початкову освіту.

Втім за бажанням батьків школа все-таки зможе видавати паперову копію електронного свідоцтва, засвідчену підписом директора та печаткою (на аркуші паперу формату А4). Термін видачі встановили на рівні 5 днів після звернення. За потреби копію документа можуть виготовити шрифтом Брайля.

Замовляти виготовлення дубліката свідоцтва також не потрібно: якщо батьки втратять паперову копію, вони можуть звернутися до школи для повторного отримання копії.

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів відображатимуться у свідоцтві досягнень.

У Міносвіти кажуть, що перехід на електронні свідоцтва про початкову освіту дозволить цифровізувати сферу освіти й зменшити витрати на виготовлення документів, пришвидшити видачу таких свідоцтв, швидко виправляти виявлені помилки у них, а також уникнути виготовлення дублікатів втрачених документів про освіту

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