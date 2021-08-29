Останні дні літа на Львівщині будуть дощовими

Останні дні літа не потішать мешканців Львівщини гарною погодою. 30 і 31 серпня синоптики прогнозують дощі та до 20 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

В понеділок, 30 серпня, хмарна погода у Львові та області втримається весь день. Температура повітря вночі становитиме 12-14 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +20-22°C.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі та вранці подекуди туман видимістю 200-500 м. Хмарно, вночі йтиме сильний дощ, який до ранку послабшає, але падатиме практично до вечора.

У вівторок, 31 серпня, на Львівщині обіцяють хмарну погоду з проясненням. Вночі температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, а вдень прогріється максимум до +20°C.

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Вітер південно-західний, 7-12 м/с. По всій території області істотних опадів не прогнозують, проте подекуди таки можливі опади.

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