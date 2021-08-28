В центрі Львова УГКЦ збудує 6-поверховий соціальний центр із кафе

Біля монастиря святого Климентія, що на вул. Івана Франка, 58, Львівська провінція редемптористів (УГКЦ) збудує 6-поверховий соціальний центр із кафе. Відповідне рішення 28 серпня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Львівська провінція Згромадження найсвятішого ізбавителя (Редемптористи) УГКЦ отримала містобудівні умови та обмеження на реконструкцію з надбудовою існуючої нежитлової будівлі на вул. Івана Франка, 58 під центр соціальних інновацій.

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Йдеться про територію в історичному ареалі Львова біля монастиря святого Климентія (УГКЦ). Розташовану на подвір’ї одноповерхову нежитлову будівлю збираються відреконструювати і добудувати зверху ще чотири поверхи і один підземний.

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Площа нової 6-поверхової споруди зросте майже вчетверо – з 316 м кв до 1162 м кв. У ній облаштують центр соціальних інновацій. Тут будуть адміністративні приміщення священнослужителів, заклад громадського харчування із літньою терасою.

Чи збираються в майбутньому центрі соціальних інновацій облаштувати додаткову парковку, крім існуючої наземної всередині подвір’я, наразі не відомо. Також поки незрозуміло, як саме виглядатиме відреконструйована будівля – навіть попередньої візуалізації ще немає.

Зазначимо, що Редемптористи – чернечий орден, заснований у 1732 році для проповідницьких місій і духовного служіння в Італії. З XVIII століття поширений поза Італією в різних країнах Європи, а тепер – по всьому світі.

У комплексі на вул. Івана Франка, 56 отці-редемптористи оселилися у 1913 році, приїхавши до Львова з Бельгії на запрошення Митрополита Андрея Шептицького. Тут вони прийняли східний обряд і утворили нову гілку ордену.

У розпорядженні Львівської провінції редемптористів на вул. Івана Франка, 56-58 – монастир святого Климентія та інші допоміжні будівлі.

У радянські часи монастир закрили, у його приміщеннях відкрили турбазу, кафе і готель. Редемптористи зазнали переслідувань, частина з них діяла у підпіллі. Втім на початку 1990-х років приміщення знову повернули редемптористам.

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