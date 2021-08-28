ОСТАННІ НОВИНИ

У Краковці молдаванин хотів відкупитись за перетин кордону без covid-тесту

Наталя Дуляба

|

Аби перетнути кордон без covid-тесту і сертифікату вакцинації, молдаванин вирішив підкупити прикордонників у Краковці, запропонувавши 100 злотих хабара. Про це Львівському порталу повідомили у Сьомому прикордонному карпатському загоні.

У пункт пропуску «Краковець» на автомобілі «Ауді» прибув громадянин Молдови з трьома пасажирами всередині. Ніхто з них не мав ПЛР-тестів, експрес-тестування та сертифікатів вакцинації, також були відсутні поліси страхування від Covid -19.

Щоб безперешкодно перетнути кордон, іноземець запропонував 100 польських злотих хабара. Від неправомірної грошової винагороди прикордонники відмовились, а про цей випадок сповістили у поліцію.

Тепер молдаванину «світить» кримінальна відповідальність (ст.369 ККУ – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Реклама партнерів

У Держприкордонслужбі додають, що загалом із початку 2021 року прикордонникам 446 разів пропонували хабарі. Йдеться про 420 доларів, 4 835 євро, 87 000 гривень та 5 540 злотих.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів