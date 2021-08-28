У Краковці молдаванин хотів відкупитись за перетин кордону без covid-тесту

Аби перетнути кордон без covid-тесту і сертифікату вакцинації, молдаванин вирішив підкупити прикордонників у Краковці, запропонувавши 100 злотих хабара. Про це Львівському порталу повідомили у Сьомому прикордонному карпатському загоні.

У пункт пропуску «Краковець» на автомобілі «Ауді» прибув громадянин Молдови з трьома пасажирами всередині. Ніхто з них не мав ПЛР-тестів, експрес-тестування та сертифікатів вакцинації, також були відсутні поліси страхування від Covid -19.

Щоб безперешкодно перетнути кордон, іноземець запропонував 100 польських злотих хабара. Від неправомірної грошової винагороди прикордонники відмовились, а про цей випадок сповістили у поліцію.

Тепер молдаванину «світить» кримінальна відповідальність (ст.369 ККУ – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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У Держприкордонслужбі додають, що загалом із початку 2021 року прикордонникам 446 разів пропонували хабарі. Йдеться про 420 доларів, 4 835 євро, 87 000 гривень та 5 540 злотих.

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