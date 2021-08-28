Розвідка США оприлюднила нові дані про походження Covid-19

Американська розвідка заявляє, що Covid-19, імовірно, не був розроблений як біологічна зброя, а швидше за все, мав місце лабораторний інцидент або зараження від тварини. Про це йдеться у звіті офісу директора Національної розвідки США (ODNI), пише УП.

У звіті йдеться про те, що немає єдиної версії походження вірусу. Проте більшість агентств розвідки схиляються до думки, що коронавірус не був генетично модифікований, відтак «не розроблений як біологічна зброя».

«Усі агентства висувають дві гіпотези: природне походження від зараженої тварини та лабораторний інцидент», – ідеться у звіті.

Разом із тим досі повного доступу до даних у фахівців немає через перешкоджання цьому з боку Китаю.

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«Якщо ми отримаємо інформацію про найперші випадки зараження, це може змінити нашу оцінку гіпотез», – додають у розвідці США.

Водночас президент США Джо Байден прокоментував вказаний звіт розвідки й звинуватив Китай у приховуванні важливої інформації про походження пандемії: «Донині КНР продовжує відхиляти заклики до прозорості та приховувати інформацію».

Президент Сполучених Штатів додав, що спільно із союзники та партнерами США зосередилися на пошуку відповідей, і поки їх не буде отримано, робота не припиниться.

Як писав Львівський портал, раніше у ВООЗ припускали, що найбільш вірогідною гіпотезою походження Covid-19 є передача вірусу від тварини до людини через «проміжну ланку».

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