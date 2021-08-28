Реставратори костелу у Грушеві натрапили на «пам’ятку» часів II Світової

Під час реставрації костелу у селі Грушів, що на Яворівщині, виявили артснаряд часів Другої світової війни. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у п’ятницю, 27 серпня, у селі Грушів, що біля кордону з Польщею. Тут під час реставрації недіючого костелу фахівці натрапили на боєприпас.

На місце викликали рятувальників, які ідентифікували небезпечну знахідку як 122 мм артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни. Його вилучили і забрали на знищення.

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«Боєприпаси часів ІІ Світової війни, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. Закликаємо громадян бути вкрай обережними при виявленні подібних предметів. Знайшовши боєприпас, в жодному випадку не торкайтеся його та не підпускайте до нього людей. Про знахідку необхідно терміново повідомити місцеві органи влади або Службу порятунку за номером “101”», – наголошують у ДСНС.

Додамо, що з початку 2021 року на Львівщині рятувальники знайшли і знешкодили 365 боєприпасів часів ІІ Світової війни.

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