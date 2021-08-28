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Окупанти поранили трьох українських військових

Наталя Дуляба

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Під час обстрілів на Донбасі у суботу, 28 серпня, окупанти поранили трьох українських захисників. Про це йдеться на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації вкотре продовжують порушувати режим припинення вогню та відкривають вогонь по позиціях українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

У суботу, 28 серпня, під час ворожих обстрілів троє українських військових отримали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги їх доправили у мед заклад. Стан здоров’я бійців задовільний.

Інших деталей щодо поранених військових у штабі ООС не надають, водночас додають, що на обстріли окупантів відкривали вогонь у відповідь. Це змусило противника припинити вогневу активність.

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Про дії російських найманців повідомили представників ОБСЄ.

Нагадаємо, що 28 серпня російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки, тому «Укрзалізниці» довелося частково обмежити рух потягів.

Минулої доби, 27 серпня, окупанти на Донбасі вбили українського бійця. Сталося це теж у зоні у відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

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