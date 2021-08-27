На Донбасі загинув український захисник

У п’ятницю, 27 серпня, у зоні Операції об’єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий. Про це у Facebook інформує угруповання «Схід».

Як йдеться у повідомленні, збройні формування Російської Федерації знову порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

У результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець дістав поранення не сумісне з життям.

«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – мовиться у повідомленні.

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