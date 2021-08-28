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На об’їзній Львова – масштабна аварія з п’ятьма потерпілими

Наталя Дуляба

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На об’їзній дорозі Львова поблизу Винників в ДТП потрапили відразу чотири авто. Внаслідок зіткнення в лікарню забрали п’ятьох людей. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Аварія сталась у суботу, 28 серпня, на трасі Київ – Чоп між Бережанами та Винниками. Тут зіткнулися відразу чотири транспортні засоби: вантажівка, евакуатор та легковики Honda і Mitsubishi Outlander.

Від удару одна машина злетіла у кювет і перекинулась на дах, інший легковик – розтрощений ущент.

Внаслідок автотрощі постраждали п’ять людей, серед них – дитина. Двох осіб із понівечених авто довелося деблоковувати рятувальникам.

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Усіх п’ятьох госпіталізували із різними травмами. Детальніша інформація про потерпілих з’ясовується.

Через ДТП рух цією ділянкою об’їзної дороги Львова ускладнений. На місці працюють патрульні, слідчі та інші служби.

Наразі всі деталі автопригоди встановлюються.

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Фото: патрульна поліція, ДСНС

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