За обкрадання пенсіонерів 20-річна львів’янка опинилася за ґратами

Суд відправив за грати 20-річну львів’янку, яка обкрадала пенсіонерів, представляючись лікарем чи працівником пенсійного фонду. Про це Львівському порталу повідомили відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури

Дівчина разом із своєю 44-річною знайомою представлялися працівниками пенсійного фонду або лікарями. Далі зловмисниці проникали у житло до довірливих пенсіонерів та викрадали гроші і майно.

Загалом вони заволоділи майном потерпілих на суму понад 40 тис грн.

Наразі закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 20-річної львів’янки, яку обвинувачували у вчинені крадіжок (ч.3 ст.185 КК України). Суд визнав обвинувачену винною та призначив покарання – 3 роки позбавлення волі.

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Кримінальне провадження стосовно другої жінки перебуває на розгляді у суді.

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