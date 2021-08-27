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Велогонщиця з Львівщини здобула «бронзу» на Чемпіонаті світу серед військовослужбовців

Дарина Романишин

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Юлія Бірюкова, 23-річна велогонщиця з Червонограда, стала бронзовою призеркою на Чемпіонаті світу на шосе серед військовослужбовців в Пуатьє. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

Представниця Львівщини стала третьою в індивідуальній гонці на дистанції 25 км. Наша спортсменка поступилася лише двом французьким велогонщицям, відставши від переможниці на 2 хв 6 с, а від срібної призерки на 35 с.

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Четвертою фінішувала уродженка Львова Анна Нагірна, яка представляє Миколаївщину.

Зазначимо, у Франції, м. Пуатьє, проходить 33-й Чемпіонат світу з велосипедного спорту на шосе серед військовослужбовців (33rd World Military Cycling Championship). За перемогу борються спортсмени з 10-ти країн – членів CISM (Міжнародна рада військового спорту).

Змагання завершаться 27 серпня.

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