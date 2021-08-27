Тенісистка з Львівщини стала срібною призеркою на змаганнях в Чехії

22-річна Соломія Братейко здобула «срібло» на Відкритому чемпіонаті з настільного тенісу, який відбувся у Чехії. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

У змішаному парному розряді разом із 20-річним киянином Антоном Лімоновим тенісистка Львівщини стала срібною призеркою турніру. У фіналі українці поступилися болгарському дуету (0:3). А перед тим перемогли спортсменів Чехії (3:0), Індії та Швеції з однаковим рахунком 3:2.

У середу, 25 серпня, в Оломоуці (Чехія) завершився Відкритий чемпіонат Чехії-2021 з настільного тенісу (2021 ITTF Czech International Open) з призовим фондом 30 тис. доларів.

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Довідково: 21-річна Соломія Братейко є майстром спорту міжнародного класу та триразовою чемпіонкою України із тенісу.

Почала займатись цим видом спорту у 5 років, а у віці 10-11 років вперше виграла чемпіонат Львівської області. У 14 років виграла чемпіонат України серед кадетів.

Спортсменка неодноразово здобувала перше місце на міжнародному турнірі «LIRS-OPEN» та «Кубок Анатолія Строкатова». Після того ставала чемпіонкою України середюніорів та молоді.

У 2018-му на юнацькому (до 21 року) чемпіонаті Європи з настільного тенісу Соломія Братейко здобула золоту медаль в парному розряді.

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