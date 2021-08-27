Ремонт вулиці Франка у Винниках обіцяють завершити до кінця року

Завершити капітальний ремонт вулиці Івана Франка у Винниках обіцяють до кінця 2021 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Ремонтувати вулицю Івана Франка у Винниках розпочали ще у минулому році. Втім роботи затягнулися через проблеми із прокладанням водопровідної мережі.

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що сьогодні на цій вулиці є частково зроблені тротуари, покладені бордюри. Проте через те, що немає основи і не покладений асфальт, тротуар почав руйнуватися.

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«Тому потрібно зберегти те, що вже зроблено, і ремонт дороги цього року завершити. Підрядна організація відновила роботи, зокрема зараз встановлюють лотки водовідведення. Каналізаційна мережа тут вже зроблена. Основне, щоб була зроблена основа і покладено асфальтне покриття, щоб міг їздити транспорт. Зараз тут курсує автобус №5а. На час виконання робіт думаємо можливо змінимо його маршрут, адже дорога зараз не придатна для перевезення пасажирів. Тому роботи в активній фазі підрядник працює, і до кінця року плануємо завершити ремонт. Єдине – щоб були сприятливі погодні умови», – зазначила Ірина Маруняк.

Ремонт вул. І. Франка проводить ТДВ «Шляхове ремонтно-будівельне управління №65». Кошторисна вартість об’єкта становить 25,9 млн грн, з них 21,1 млн грн – це будівельні роботи. Натомість договір підряду укладено з ТДВ «ШРБУ №65» на суму 23,4 млн грн.

За даними мерії, вартість понесених витрат по об’єкту у 2020 році становить 8,1 млн грн.

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Фото: ЛМР