На житло для дітей з Львівщини, які позбавлені батьківського піклування, виділили понад 700 тисяч

На купівлю житла для трьох дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з Львівської області скерували 721,5 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

У Львівській області на 2021-2025 роки спрямували субвенцію в сумі 721,5 тис. грн. Це дасть можливість закупити житло для двох осіб у Буській територіальній громаді та ще однієї – у Борислаській ТГ.

З початку року на цю мету з обласного бюджету місцевим спрямували 2,5 млн грн, з яких 1528 тис. грн використали на придбання житла для шістьох осіб із числа дітей, позбавлених батьківського піклування.

Зокрема, в Дрогобицькій ТГ використали 746,2 тис. грн на придбання житла для 2 осіб, Новороздільській – 195 тис.грн. (1 особі), Стрийській – 316,8 тис. грн (2 особам), Турківській – 270 тис.грн. (1 особі).

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Найближчим часом придбають житло для 4 осіб у Бориславській територіальній громаді на суму 384 тис. грн та Буській – для 2 осіб на 575, 9 тис.грн.

Загалом у 2021 році в обласному бюджеті на реалізацію цієї Програми передбачено 8 млн гривень.

Нагадаємо, у четвер, 26 серпня, Регіональна комісія з питань забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей без батьківського піклування та осіб з їх числа у Львівській області погодила придбання п’яти квартир у Львівській області в інтересах дітей-сиріт.

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