ОСТАННІ НОВИНИ

На житло для дітей з Львівщини, які позбавлені батьківського піклування, виділили понад 700 тисяч

Дарина Романишин

|

На купівлю житла для трьох дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з Львівської області скерували 721,5 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

У Львівській області на 2021-2025 роки спрямували субвенцію в сумі 721,5 тис. грн. Це дасть можливість закупити житло для двох осіб у Буській територіальній громаді та ще однієї – у Борислаській ТГ.

З початку року на цю мету з обласного бюджету місцевим спрямували 2,5 млн грн, з яких 1528 тис. грн використали на придбання житла для шістьох осіб із числа дітей, позбавлених батьківського піклування.

Зокрема, в Дрогобицькій ТГ використали 746,2 тис. грн на придбання житла для 2 осіб, Новороздільській – 195 тис.грн. (1 особі), Стрийській – 316,8 тис. грн (2 особам), Турківській – 270 тис.грн. (1 особі).

Реклама партнерів

Найближчим часом придбають житло для 4 осіб у Бориславській територіальній громаді на суму 384 тис. грн та Буській – для 2 осіб на 575, 9 тис.грн.

Загалом  у 2021 році в обласному бюджеті на реалізацію цієї Програми передбачено 8 млн гривень.

Нагадаємо, у четвер, 26 серпня, Регіональна комісія з питань забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей без батьківського піклування та осіб з їх числа у Львівській області погодила придбання п’яти квартир у Львівській області в інтересах дітей-сиріт.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів