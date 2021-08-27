Меморіальний музей Людкевича у Львові запрошує на фінальний концерт літнього сезону

Меморіальний музей Станіслава Людкевича у Львові закриває літній сезон концертів в саду. Завершальним акордом циклу концертів класичної музики «Юна муза» в саду музею зазвучатиме концерт молодої піаністки Оксани Стечишин. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Вже другий рік поспіль Меморіальний музей Станіслава Людкевича проводить активну музично-концертну діяльність залучаючи територію саду музею. Минулорічний проект «Музика з вікна» припав до душі відвідувачам своєю оригінальністю і несподіваними рішеннями – музиканти виконували концерти в середині музею, а глядачі розміщувались в саду. Такий формат отримав своє продовження цьогоріч в проекті «Юна муза».

«Ми вирішили продовжувати справу Станіслава Людкевича, котрий усе життя всіляко допомагав і підтримував молоді таланти, а відтак запрошеними виконавцями цього літнього циклу були юні львівські музиканти віком до 25 років», – повідомив арт-менеджер музею Марта Кузій.

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Для музикантів це можливість висловитись і бути почутими, а для глядачів познайомитись із ними і звісно ж послухати красивої музики.

Основною вимогою було, окрім високого професійного рівня, виконання принаймні одного твору українського композитора. Опісля професійного відбору до концертів запросили 14 «юних муз», серед яких Соломія Лукчкевич, Віталій Дворовий, Назар Стасишин – поки що мало відомі, проте натхненні та обдаровані музиканти.

У вівторок, 31 серпня, о 18:30 завершуватиметься літній сезон концертом Оксани Стечишин, котра недавно виступала із речиталем у Дзеркальній залі Львівської опери. Львів’ян запрошують послухати в її виконанні твори Роберта Шумана, Василя Барвінського та Мирослава Скорика.

Вже восени своє продовження «Музика з вікна» отримає в іншому амплуа – музей Людкевича запрошує стежити за оновленнями на офіційному сайті та сторінках у соцмережах. Адреса музею – вулиця Людкевича 7.

Детальна інформація про подію тут.

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