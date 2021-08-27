ОСТАННІ НОВИНИ

Медик Львівського кардіоцентру вимагав від пенсіонера хабар за операцію

Наталя Дуляба

|

У Львові на хабарі спіймали керівника одного з відділень обласного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру, що на вул. Кульпарківській. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики прокуратури Львівщини.

Йдеться про медика, який є в.о. завідувач одного з відділень Львівського обласного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру.

За даними слідства, лікар вимагав 65 тисяч гривень хабара за встановлення пенсіонеру кардіостимулятора, хоча такі операції проводять безкоштовно.

Неправомірну грошову винагороду посадовцю передав представник пацієнта, після чого медика відразу ж затримали.

Реклама партнерів

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Наразі триває слідство, вирішуються питання оголошення підозри фігуранту та обрання йому  запобіжного заходу. Також правоохоронці встановлюють можливу причетність інших осіб до схеми.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: прокуратура, СБУ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів