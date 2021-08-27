Медик Львівського кардіоцентру вимагав від пенсіонера хабар за операцію

У Львові на хабарі спіймали керівника одного з відділень обласного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру, що на вул. Кульпарківській. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики прокуратури Львівщини.

Йдеться про медика, який є в.о. завідувач одного з відділень Львівського обласного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру.

За даними слідства, лікар вимагав 65 тисяч гривень хабара за встановлення пенсіонеру кардіостимулятора, хоча такі операції проводять безкоштовно.

Неправомірну грошову винагороду посадовцю передав представник пацієнта, після чого медика відразу ж затримали.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Наразі триває слідство, вирішуються питання оголошення підозри фігуранту та обрання йому запобіжного заходу. Також правоохоронці встановлюють можливу причетність інших осіб до схеми.

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Фото: прокуратура, СБУ