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Джима стала віцечемпіонкою суперспринту на ЧС з літнього біатлону

Андрій Котенський

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Юлія Джима принесла Україні першу медаль Чемпіонату світу з літнього біатлону, що проходить в чеському Нове-Мєсто, передає кореспондент Львівського порталу.

Джима усю гонку суперспринту трималася у колі претендентів на нагороди. Два перші вогневі рубежі вона відпрацювала ідеально, а от на третьому та четвертому допустила по одній хибі, утім це не завадило їй вийти на фінішне коло із найкращим часом. Попри те, секундної переваги виявилося замало, аби «чеська ракета» Маркета Давидова на домашній трасі не обійшла українку.

У підсумку Давидова святкувала домашню перемогу, а Юлія Джима відстала від неї всього на 2.9 сек. Замкнула трійку переможців представниця СБР Ірина Казакевич.

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Зауважимо, що до фіналу суперспринту кваліфікувалося відразу п’ятеро українських біатлоністок.

Дарія Блашко із чотирьма промахами фінішувала на 18-му місці, а Олена Білосюк, що більш відома за дівочим прізвищем Підгрушна, із пятьма хибами перетнула фініш 25-ю. Слідом за нею із трьома колами штрафу фінішувала Ольга Абрамова, що нещодавно стала мамою.

Найгірший час серед українок у фіналі продемонстувала Анна Кривонос, яка подолавши вісім штрафних кіл фінішувала 29-ю.

Як відомо не зуміла пробитися до фіналу українка Надія Бєлкіна, а Катерина Бех пропускає змагання через хворобу. Анастасія Меркушина, Ірина Петренко (Варвінець), а також Віта та Валя Семеренки у літньому Чемпіонаті світу з біатлону участі не братимуть.

Представники чоловічої основи в Нове-Мєсто також не стартують.

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