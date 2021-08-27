ДТП з чотирма автівками ускладнила рух біля Розвадова

У п’ятницю, 27 серпня, на трасі Київ – Чоп біля Розвадова в Стрийському районі зіткнулися одразу чотири автомобілі. Через аварію рух транспорту ускладнений. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.
За даними патрульних, на трасі Київ – Чоп біля Розвадова зіткнулися автомобілі MAN, Volkswagen Passat, два Mercedes-Benz. В ДТП постраждав пішохід, його госпіталізували.
На місці працюють слідчі. Патрульні регулюють рух. Водіїв просять врахувати можливі затримки під час планування маршруту
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Фото: патрульна поліція
Вероніка Рой