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Дрогобиччанина, який накрав на понад 355 тисяч, судитимуть

Дарина Романишин

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30-річному мешканцю Дрогобича повідомили про підозру через здійснення низки крадіжок на суму понад 355 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області

Як встановили правоохоронці, протягом квітня-травня чоловік із Дрогобича, раніше судимий за крадіжки, наркозлочини та незаконне поводження із зброєю, скоїв низку пограбувань у Дрогобичі та Бориславі.

Так, 25 квітня близько 02:50 чоловік викрав майно власника припаркованого автомобіля «ВАЗ-2107» на одній із вулиць Борислава.

26 квітня близько півночі підозрюваний  проник у будинок мешканки Дрогобича, звідки викрав гроші, ювелірні вироби, парфуми, годинники та інші цінні речі, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на суму майже 197 тис. грн.

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Окрім цього, 1 травня близько 02:30 у Дрогобичі зловмисник проник у припаркований автомобіль «Фольксваген», та викрав гроші, банківські картки й мобільний телефон, завдавши збитків на загальну суму понад 157 тис. грн.

Слідчі, повідомили чоловікові про підозру відповідно ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років.

Наразі триває досудове розслідування.

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